قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة دراماتيكية.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال 3-3 في الدوري السعودي
انقطاع الاتصالات يوقف العمليات بمطارين في مدينة دالاس بالولايات المتحدة
الدوري الممتاز .. النحاس: حققنا فوزا مهما على سيراميكا
استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة
والدهم أنهى حياتهم.. تشييع جـثامين الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم في الدقهلية
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة السيارة بشكل مفاجئ

علامات ارتفاع حرارة المحرك
علامات ارتفاع حرارة المحرك
صبري طلبه

يعد ارتفاع حرارة محرك السيارة من أكثر المشكلات التي تواجه قائدي السيارات، خاصة في الأجواء الحارة، وقد تؤدي إلى تعطيل الرحلات وتسبب أضرارًا كبيرة للمحرك.

يؤدي ذلك إلى مشكلات تحتاج إلى إصلاحات قد تكون باهظة الثمن، ولحسن الحظ، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتجنب هذه المشكلة والحفاظ على سيارتك في حالة جيدة.

مستوى سائل التبريد 

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة هو نقص سائل التبريد، حيث يعتبر سائل التبريد أساسيًا لتنظيم حرارة المحرك ومنع حدوث ارتفاع مفاجئ في الحرارة، لذلك تحقق منه بانتظام، خاصة في الأجواء الحارة.

فحص نظام التبريد

يتكون نظام التبريد من العديد من الأجزاء المهمة مثل الرادياتير، والموصلات والمراوح، وأي خلل في أي من هذه الأجزاء قد يؤدي إلى ضعف التبريد وارتفاع حرارة المحرك، وننصح دومًا بالتأكد من أن الرادياتير نظيف وخالٍ من أي انسداد، باقة المنظومة تعمل بشكل طبيعي.

تجنب القيادة في درجات الحرارة المرتفعة

أثناء القيادة في الطقس الحار، قد يتعرض المحرك لمزيد من الضغوط، فإن القيادة بسرعة عالية في درجات حرارة مرتفعة قد تتسبب في زيادة العبء على نظام التبريد، لذلك ننصح باختيار وقت مثالي لانطلاق رحتلك وخاصة إذا كانت تتطلب وقت كبير.

علامات ارتفاع حرارة المحرك

تابع العلامات التحذيرية 

تشير العلامات التحذيرية الموجودة على لوحة البيانات إلى وجود مشكلة كبيرة، وخاصة عند ارتفاع مؤشر الحرارة أو ظهور اللمبة الحمراء الخاصة بالحرارة، لذلك لا تتجاهل أي تحذيرات تظهر على لوحة العدادات، في حال ظهرت أي علامة على ارتفاع درجة الحرارة، يجب عليك التوقف فورًا لتفادي حدوث ضرر أكبر للمحرك وفحصها فنيًا في أسرع وقت ممكن.

 مراقبة مروحة التبريد

تحافظ مروحة التبريد على المنظومة الفنية بشكل كبير ومؤثر، حيث تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على درجة حرارة المحرك، وفي حالة إذا تعطلت المروحة أو توقفت عن العمل، قد يبدأ المحرك في التسخين بسرعة، والنصيحة هنا بالكشف البصري أو السمعي من وقت لاخر، للتأكد أنها تعمل بصورة مثالية.

تجنب حمل السيارة الزائد

تخلى عن الأشياء الغير ضرورية داخل سياراتك، حيث أن الحمولة الزائدة قد تتسبب في ارتفاع درجات حرارة المحرك، نظرًا إلى الضغط الغير عادي، مما يحتاج قوة أكبر في الحرق والعزم.

 

زيت المحرك وأهمية تغييره

ننصح بتغيير زيت محرك السيارة في موعدة المحدد أو عند فقد خصائصة بحسب الكشف، حيث يعمل الزيت على تقليل الاحتكاك، مما يساعد على عد تعرض السيارة لارتفاع كبير في درجات الحرارة، كما ننصح بتغيير الزيت بانتظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة

حرارة محرك ارتفاع حرارة محرك نصائح لقائدي السيارات ارتفاع حرارة المحرك صيانة المحرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تفتتح مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي المطور ووحدة أمراض الدم بقصر العيني

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

جامعة حلوان

جامعة حلوان تستقبل العام الجديد 2025 /2026 بحفل فني مميز

بالصور

تحذير علمي.. كوب الماء المكشوف بجوار السرير يحتوي على بكتيريا وبيض حشرات يهدد صحتك

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد