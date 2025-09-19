7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة السيارة بشكل مفاجئ

يعد ارتفاع حرارة محرك السيارة من أكثر المشكلات التي تواجه قائدي السيارات، خاصة في الأجواء الحارة، وقد تؤدي إلى تعطيل الرحلات وتسبب أضرارًا كبيرة للمحرك.

يؤدي ذلك إلى مشكلات تحتاج إلى إصلاحات قد تكون باهظة الثمن، ولحسن الحظ، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتجنب هذه المشكلة والحفاظ على سيارتك في حالة جيدة.

مستوى سائل التبريد

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة هو نقص سائل التبريد، حيث يعتبر سائل التبريد أساسيًا لتنظيم حرارة المحرك ومنع حدوث ارتفاع مفاجئ في الحرارة، لذلك تحقق منه بانتظام، خاصة في الأجواء الحارة.

فحص نظام التبريد

يتكون نظام التبريد من العديد من الأجزاء المهمة مثل الرادياتير، والموصلات والمراوح، وأي خلل في أي من هذه الأجزاء قد يؤدي إلى ضعف التبريد وارتفاع حرارة المحرك، وننصح دومًا بالتأكد من أن الرادياتير نظيف وخالٍ من أي انسداد، باقة المنظومة تعمل بشكل طبيعي.

تجنب القيادة في درجات الحرارة المرتفعة

أثناء القيادة في الطقس الحار، قد يتعرض المحرك لمزيد من الضغوط، فإن القيادة بسرعة عالية في درجات حرارة مرتفعة قد تتسبب في زيادة العبء على نظام التبريد، لذلك ننصح باختيار وقت مثالي لانطلاق رحتلك وخاصة إذا كانت تتطلب وقت كبير.

علامات ارتفاع حرارة المحرك

تابع العلامات التحذيرية

تشير العلامات التحذيرية الموجودة على لوحة البيانات إلى وجود مشكلة كبيرة، وخاصة عند ارتفاع مؤشر الحرارة أو ظهور اللمبة الحمراء الخاصة بالحرارة، لذلك لا تتجاهل أي تحذيرات تظهر على لوحة العدادات، في حال ظهرت أي علامة على ارتفاع درجة الحرارة، يجب عليك التوقف فورًا لتفادي حدوث ضرر أكبر للمحرك وفحصها فنيًا في أسرع وقت ممكن.

مراقبة مروحة التبريد

تحافظ مروحة التبريد على المنظومة الفنية بشكل كبير ومؤثر، حيث تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على درجة حرارة المحرك، وفي حالة إذا تعطلت المروحة أو توقفت عن العمل، قد يبدأ المحرك في التسخين بسرعة، والنصيحة هنا بالكشف البصري أو السمعي من وقت لاخر، للتأكد أنها تعمل بصورة مثالية.

تجنب حمل السيارة الزائد

تخلى عن الأشياء الغير ضرورية داخل سياراتك، حيث أن الحمولة الزائدة قد تتسبب في ارتفاع درجات حرارة المحرك، نظرًا إلى الضغط الغير عادي، مما يحتاج قوة أكبر في الحرق والعزم.

زيت المحرك وأهمية تغييره

ننصح بتغيير زيت محرك السيارة في موعدة المحدد أو عند فقد خصائصة بحسب الكشف، حيث يعمل الزيت على تقليل الاحتكاك، مما يساعد على عد تعرض السيارة لارتفاع كبير في درجات الحرارة، كما ننصح بتغيير الزيت بانتظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة