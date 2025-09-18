قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
تكنولوجيا وسيارات

بمساحة عائلية.. جيتور X90 PLUS أعلى فئة| أسعار سوق المستعمل

جيتور X90 PLUS 
جيتور X90 PLUS 
صبري طلبه

تعد X90 PLUS من أبرز السيارات التي قدمتها جيتور الصينية في مصر، نسبة إلى التجهيزات التجهيزات الفنية والتقنيات، إلى جانب نقطة مميزة تتشكل حول المساحة، حيث تنتمي إلى الفئة العائلية، مع تصميم رياضي ضمن إصدارات الـ SUV.

تحتوي السيارة جيتور X90 PLUS على مساحة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد، مع تجهيزات اخرى تتضمن شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فتحة سقف بانوراما كهربائية، مرايات جانبية كهربائية، بصمة خارجية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

زودت أيضًا سيارة جيتور X90 PLUS بمكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نوافذ ومقاعد كهربائية التحكم، كاميرا خلفية وللرصد، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية، سنتر لوك، مثبت سرعة.

جيتور X90 PLUS 

تأتي السيارة جيتور X90 PLUS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران.

جيتور X90 PLUS 

سعر سيارة جيتور X90 PLUS في سوق المستعمل 

ظهرت جيتور X90 PLUS في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، حيث لم تقطع سوى 2000 كيلومتر تقريبًا، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

جيتور X90 PLUS 

ولم ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهيمة الفحص الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئات والموديل. 

جيتور X90 PLUS

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طرق تخزين البامية
أعراض نقص المغنيسيوم
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
