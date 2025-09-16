قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
سعر ومواصفات تويوتا كامري 2025 في الإمارات.. صور

تويوتا كامري 2025
تويوتا كامري 2025
صبري طلبه

تقدم تويوتا اليابانية مجموعة كبيرة من اصداراتها داخل السوق الإمارتية، منها السيارة الشهيرة كامري، والتي تقدم ضمن موديلات 2025 بسعر يبدأ من 109,900 درهم، وتعد هذه النسخة من أبرز إصدارات السيدان التي تحمل العلامة اليابانية وسط طرازات تويوتا.

مواصفات تويوتا كامري 2025 

تأتي السيارة تويوتا كامري 2025 بحزمة من التجهيزات الفنية منها، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع ضخ 176 حصانًا، و221 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

 تويوتا كامري 2025 

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يقدر بـ 9.1 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/س، كما تأتي السيارة بمحرك اخر بقوة 204 حصانًا، وعزم دوران 243 نيوتن متر، مع تسارع في زمن 9.3 ثانية وصولًا من 0 إلى 100 كم/س.

 تويوتا كامري 2025 

وتعزز تويوتا كامري 2025 من تواجدها باصدار هجين سعة 2500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 200 كم/س، واستهلاك للوقود بنسبة 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 تويوتا كامري 2025 

أبعاد تويوتا كامري 2025 

تأتي السيارة تويوتا كامري 2025 بنسبة طول إجمالية بلغت 4.920 م، و1.840 م للعرض الكلي، بينما يتصل ارتفاع السيارة إلى 1.445 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.824 م.

 تويوتا كامري 2025 

أسعار تويوتا كامري 2025 في الإمارات 

تبدأ أسعار الفئة الأولى والثانية من 109,900 درهم و 119,900 درهم، وتقدم الفئة الثالثة بسعر 123,900 درهم، أما أسعار الفئة الرابعة والخامسة فتتراوح بين 136,900 درهم و 139,900 درهم.

تويوتا كامري تويوتا كامري تويوتا كامري 2025 سعر تويوتا كامري 2025 أسعار تويوتا كامري 2025

