تكنولوجيا وسيارات

سعر ستروين C5 موديل 2025 في سوق المستعمل

صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها الطرازات الفرنسية، مثل ستروين C5 ايركروس، والتي قدمت بمجموعة من الفئات والتجهيزات.

مواصفات ستروين C5 ايركروس

تعتمد سيتروين C5 اير كروس على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تستهلك سيتروين C5 اير كروس حوالي 6.8 لترًا من الوقود، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كم، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

ابرز تجهيزات السيارة سيتروين C5 اير كروس

تأتي السيارة سيتروين C5 اير كروس بعدد من التجهيزات ابرزها عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

زودت السيارة سيتروين C5 اير كروس بإنذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط رياضية، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس 

ظهرت سيتروين C5 اير كروس موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ مليون و580 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وننصح دومًا المقبلين على شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، بالإضافة إلى متباععة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل.

