محمود حمدان: مسلسل أحمد العوضي فى رمضان2026 سيتناول قضية تجارة الأعضاء |خاص
منتخب الشابات لكرة اليد يتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية
أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة
بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة
أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي
عمر جابر يضيف الهدف الثاني للزمالك في مرمى المصري بالدوري
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إم جي RX5 الشكل الجديد أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل

إم جي RX5 بلس
إم جي RX5 بلس
صبري طلبه

تنتمي السيارة إم جي RX5 بلس إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، واستطاعت هذه السيارة منذ طرحها أن تحظى بشعبية كبيرة باختلاف أجيالها، وصولًا إلى الشكل الجديدة ضمن موديلات 2025.

وظهرت السيارة إم جي RX5 بلس في السوق المصري للسيارات المستعملة تحت مفهوم كسر الزيرو، وبحالة الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ مليونا و290 ألف جنيه، بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات.

إم جي RX5 بلس 

وننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بمقارنة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والحالة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل، والذي يتضمن الفحص الميكانيكي والهيكيلي للسيارة، لضمان الحصول على أفضل حالة.

مواصفات السيارة إم جي RX5 بلس 

تعتمد السيارة إم جي RX5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

إم جي RX5 بلس 

تأتي السيارة إم جي RX5 بلس بجنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف بانوراما، مع حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مفهوم خماسي الأبواب بعد حساب مساحة التخزين الخلفية، وبأبعاد هيكلية بلغت 4571 مم للطول الكلي، و1855 مم للعرض.

إم جي RX5 بلس 

وزودت السيارة إم جي RX5 بلس بنظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، ريموت تحكم، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي للأبواب، بلوتوث، وسائد هوائية، مثبت سرعة.

إم جي إم جي RX5 سعر إم جي RX5 أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر

