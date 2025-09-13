إم جي RX5 الشكل الجديد أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل

تنتمي السيارة إم جي RX5 بلس إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، واستطاعت هذه السيارة منذ طرحها أن تحظى بشعبية كبيرة باختلاف أجيالها، وصولًا إلى الشكل الجديدة ضمن موديلات 2025.

وظهرت السيارة إم جي RX5 بلس في السوق المصري للسيارات المستعملة تحت مفهوم كسر الزيرو، وبحالة الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ مليونا و290 ألف جنيه، بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات.

إم جي RX5 بلس

وننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بمقارنة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والحالة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل، والذي يتضمن الفحص الميكانيكي والهيكيلي للسيارة، لضمان الحصول على أفضل حالة.

مواصفات السيارة إم جي RX5 بلس

تعتمد السيارة إم جي RX5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

إم جي RX5 بلس

تأتي السيارة إم جي RX5 بلس بجنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف بانوراما، مع حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مفهوم خماسي الأبواب بعد حساب مساحة التخزين الخلفية، وبأبعاد هيكلية بلغت 4571 مم للطول الكلي، و1855 مم للعرض.

إم جي RX5 بلس

وزودت السيارة إم جي RX5 بلس بنظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، ريموت تحكم، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي للأبواب، بلوتوث، وسائد هوائية، مثبت سرعة.