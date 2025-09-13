تصميم الـ بيك اب الرياضي.. أحدث سيارة من KGM الكورية| صور

تقدم KGM مفهوم عصري لتصميم الـ"بيك أب" من خلال السيارة الجديدة موسو EV، والتي تعتمد على محركات كهربائية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، تتضمن الأداء الفني، إلى جانب وسائل الحماية وتقنيات الرفاهية والتحكم مع مساحة تتسم بالرحابة.

محرك وأداء KGM موسو EV موديل 2025

تعتمد KGM موسو EV على محرك كهربائي بقوة 207 حصانًا، و339 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية سعة 80.6 كيلووات/ساعة، ومدى يصل إلى 420 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 162 كم/ساعة، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.1 ثانية.

KGM موسو EV موديل 2025

وزودت KGM موسو EV بقدرات اخرى تتضمن 2 محرك كهربائي، بقوة إجمالية قدرها 414 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 678 نيوتن متر، مع مدى يبلغ 379 كيلومتر، وبطارية سعة 80.6 كيلووات/ساعة، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 177 كم/س.

KGM موسو EV موديل 2025

تقنيات وتجهيزات KGM موسو EV

زودت KGM موسو EV بعدد من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي للهواتف، لوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة بنفس القياس لعرض الوسائط المتعددة تدعم تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مستشعرات حركة.

KGM موسو EV موديل 2025

وتضم السيارة مثبت سرعة تكيفي، كاميرا محيطة 360 درجة، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام التحكم في الجر، رصد النقاط العمياء، نظام المحافظة على تحديد ومتابعة المسار، نظام الثبات الالكتروني، نظام التنبيه عند اقتراب حركة المرور الخلفية.