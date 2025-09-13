قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصميم الـ بيك اب الرياضي.. أحدث سيارة من KGM الكورية| صور

KGM موسو EV
صبري طلبه

تقدم KGM مفهوم عصري لتصميم الـ"بيك أب" من خلال السيارة الجديدة موسو EV، والتي تعتمد على محركات كهربائية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، تتضمن الأداء الفني، إلى جانب وسائل الحماية وتقنيات الرفاهية والتحكم مع مساحة تتسم بالرحابة.

محرك وأداء KGM موسو EV موديل 2025

تعتمد KGM موسو EV على محرك كهربائي بقوة 207 حصانًا، و339 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية سعة 80.6 كيلووات/ساعة، ومدى يصل إلى 420 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 162 كم/ساعة، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.1 ثانية.

KGM موسو EV موديل 2025

وزودت KGM موسو EV بقدرات اخرى تتضمن 2 محرك كهربائي، بقوة إجمالية قدرها 414 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 678 نيوتن متر، مع مدى يبلغ 379 كيلومتر، وبطارية سعة 80.6 كيلووات/ساعة، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 177 كم/س.

KGM موسو EV موديل 2025

تقنيات وتجهيزات KGM موسو EV

زودت KGM موسو EV بعدد من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي للهواتف، لوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة بنفس القياس لعرض الوسائط المتعددة تدعم تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مستشعرات حركة.

KGM موسو EV موديل 2025

وتضم السيارة مثبت سرعة تكيفي، كاميرا محيطة 360 درجة، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام التحكم في الجر، رصد النقاط العمياء، نظام المحافظة على تحديد ومتابعة المسار، نظام الثبات الالكتروني، نظام التنبيه عند اقتراب حركة المرور الخلفية.

KGM موسو EV موديل 2025
