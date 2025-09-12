سوبارو اسينت 2025 الجديدة بالمواصفات والأسعار وأبرز المميزات

تعزز سوبارو اليابانية العريقة من تواجدها في السوق العالمي بعد طرح اسينت موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة بقدرات الدفع الكلي للعجلات، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

محرك وأداء سوبارو اسينت 2025

تعتمد سوبارو اسينت 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 260 حصانًا، و375 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

سوبارو اسينت 2025

تجهيزات ومواصفات سوبارو اسينت 2025

تضم السيارة سوبارو اسينت 2025 مقعد أمامي كهربائي للتحكم في أوضاع الجلوس، فرش جلد نابا، عجلة قيادة مدفأة ومتعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس قياسها 11.6 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 14 مكبر طراز Harman Kardon، شاحن لاسلكي، كاميرا 360 درجة، حساسا ركن، 7 وسائد هوائية.

سوبارو اسينت 2025

أبعاد وتصميم سوبارو اسينت 2025

ترتكز سوبارو اسينت 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.891 مم، وبنسبة طول بلغت 4.999 مم، و1.930 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.819 مم، مع جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح حادة الشكل، إضاءة بتقنية LED، فتحة سقف بانوراما حسب الفئة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

سوبارو اسينت 2025

أسعار السيارة سوبارو اسينت موديل 2025 عالميًا

تقدم سوبارو اسينت 2025 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 39,995 دولار أمريكي للفئة الأولى Premium 8 Passenger، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة Onyx Edition و Limited 8 Passenger بين 43,985 و 47,885 دولار أمريكي.

سوبارو اسينت 2025

بينما تقدم الفئة الرابعة Limited Bronze Edition 7 Passenger بسعر يبلغ 48,995 دولار، و 51,165 دولار للفئة الخامسة Touring، ويصل سعر الفئة السادسة Onyx Edition Touring إلى 52,050 دولار أمريكي.