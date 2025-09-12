قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

سوبارو اسينت 2025 الجديدة بالمواصفات والأسعار وأبرز المميزات

سوبارو اسينت 2025
سوبارو اسينت 2025
صبري طلبه

تعزز سوبارو اليابانية العريقة من تواجدها في السوق العالمي بعد طرح اسينت موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة بقدرات الدفع الكلي للعجلات، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

محرك وأداء سوبارو اسينت 2025

تعتمد سوبارو اسينت 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 260 حصانًا، و375 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

سوبارو اسينت 2025

تجهيزات ومواصفات سوبارو اسينت 2025

تضم السيارة سوبارو اسينت 2025 مقعد أمامي كهربائي للتحكم في أوضاع الجلوس، فرش جلد نابا، عجلة قيادة مدفأة ومتعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس قياسها 11.6 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 14 مكبر طراز Harman Kardon، شاحن لاسلكي، كاميرا 360 درجة، حساسا ركن، 7 وسائد هوائية.

سوبارو اسينت 2025

أبعاد وتصميم سوبارو اسينت 2025

ترتكز سوبارو اسينت 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.891 مم، وبنسبة طول بلغت 4.999 مم، و1.930 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.819 مم، مع جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح حادة الشكل، إضاءة بتقنية LED، فتحة سقف بانوراما حسب الفئة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

سوبارو اسينت 2025

أسعار السيارة سوبارو اسينت موديل 2025 عالميًا

تقدم سوبارو اسينت 2025 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 39,995 دولار أمريكي للفئة الأولى Premium 8 Passenger، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة Onyx Edition و Limited 8 Passenger بين 43,985 و 47,885 دولار أمريكي.

سوبارو اسينت 2025

بينما تقدم الفئة الرابعة Limited Bronze Edition 7 Passenger بسعر يبلغ 48,995 دولار، و 51,165 دولار للفئة الخامسة Touring، ويصل سعر الفئة السادسة Onyx Edition Touring إلى 52,050 دولار أمريكي.

سوبارو اسينت 2025
صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

سعد الصغير - المطرب محمد سلطان

المطرب محمد سلطان ضيف برنامج سعد الصغير

الفنانة رنا سماحة

بعد أغنية مردودة.. رنا سماحة تتصدر تريند جوجل

احمد الأنصاري المحافظ والمخرج هاني لاشين

مهرجان الفيوم يستقبل 400 فيلم من 30 دولة للمشاركة بدورته الثانية

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

