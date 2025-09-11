قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
انستجرام كشف الأمر.. من هو السويسري أورس فيشر مدرب الأهلي المحتمل؟
الروتارى الدولي يتعرف على مقاصد مصر السياحية .. تفاصيل مهمة
هيونداي باليسيد 2026 الجديدة.. رفاهية كورية تجتاح الطرق

صبري طلبه

تواصل هيونداي من تألقها في مجال السيارات، بعد تقديم النسخة الجديدة من باليسيد عالميًا، والتي تأتي ضمن موديلات 2026، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

مواصفات هيونداي باليسيد 2026 الفنية 

تعتمد هيونداي باليسيد 2026 على محرك تيربو GDI سعة 2500 سي سي أو 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 277 حصانًا، 421 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وبتقنيات الجر الرباعي للعجلات AWD.

هيونداي باليسيد 2026 ووسائل الحماية 

تضم هيونداي باليسيد 2026 نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام ABS مكابح مانعة للانغلاق، نظام التحذير من التصادم الأمامي، 7 وسائد هوائية للحماية، نظام تثبيت السرعة متكيف، فرامل يد إلكترونية ونظام Auto Hold، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية وجانبية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مانع الانغلاق للفرامل، نظام ESC للتحكم في قوى الجر.

تجهيزات هيونداي باليسيد 2026

تحتوي السيارة هيونداي باليسيد 2026 على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام صوتي فاخر من Bose يصل إلى 14 سماعة، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، شاشة اخرى قياس 8 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع نظام ملاحة، إضاءة محيطة، نظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، تقنية HUD لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

زودت السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 بفتحة سقف بانوراما، مقاعد فاخرة من جلد نابا، مع تقنية التحكم الكهربائي في أوضاع الجلوس، جنوط من الألومنيوم قياسها 21 بوصة، إضاءة نهارية ومصابيح بتقنية LED، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر مثبت أعلى ناحية الزجاج صاحب الإطلالة المعتمة.

