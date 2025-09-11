هيونداي باليسيد 2026 الجديدة.. رفاهية كورية تجتاح الطرق

تواصل هيونداي من تألقها في مجال السيارات، بعد تقديم النسخة الجديدة من باليسيد عالميًا، والتي تأتي ضمن موديلات 2026، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

مواصفات هيونداي باليسيد 2026 الفنية

تعتمد هيونداي باليسيد 2026 على محرك تيربو GDI سعة 2500 سي سي أو 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 277 حصانًا، 421 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وبتقنيات الجر الرباعي للعجلات AWD.

هيونداي باليسيد 2026

هيونداي باليسيد 2026 ووسائل الحماية

تضم هيونداي باليسيد 2026 نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام ABS مكابح مانعة للانغلاق، نظام التحذير من التصادم الأمامي، 7 وسائد هوائية للحماية، نظام تثبيت السرعة متكيف، فرامل يد إلكترونية ونظام Auto Hold، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية وجانبية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مانع الانغلاق للفرامل، نظام ESC للتحكم في قوى الجر.

هيونداي باليسيد 2026

تجهيزات هيونداي باليسيد 2026

تحتوي السيارة هيونداي باليسيد 2026 على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام صوتي فاخر من Bose يصل إلى 14 سماعة، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، شاشة اخرى قياس 8 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع نظام ملاحة، إضاءة محيطة، نظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، تقنية HUD لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي باليسيد 2026

زودت السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 بفتحة سقف بانوراما، مقاعد فاخرة من جلد نابا، مع تقنية التحكم الكهربائي في أوضاع الجلوس، جنوط من الألومنيوم قياسها 21 بوصة، إضاءة نهارية ومصابيح بتقنية LED، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر مثبت أعلى ناحية الزجاج صاحب الإطلالة المعتمة.