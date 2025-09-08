قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى مع أعدائه.. مفتي الجمهورية: النبي قدّم للعالم أسمى صور للرحمة والعدل |صور
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في بلدة المزيريب بريف درعا جنوبي البلاد
نجم الأهلي السابق اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب الوطني الثاني «قرار خاطئ»
وفاة الفنان مصطفى الخضري
الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات.. اليوم
متى تسقط عضوية مجلس الشيوخ وشروط رفع الحصانة؟ القانون يجيب
نقابة الأطباء: المستشفيات الخاصة مُلزمة بعلاج الطوارئ.. وغياب آليات التمويل يعرقل التنفيذ
الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور
عمرو أديب: ظاهرة «القمر الدموي» تمثل لحظة فريدة تدعو البشر إلى التأمل في عظمة الكون
فلسطينيون يقدمون عريضة قانونية تطالب بريطانيا بالاعتراف بجرائمها التاريخية في فلسطين
تطورات جديدة في دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب حادث تصادم.. القصة الكاملة
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور

رينو Symbioz E-Tech 160
رينو Symbioz E-Tech 160
صبري طلبه

تواصل رينو الفرنسية العريقة من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد إطلاق سيارتها الجديدة Symbioz E-Tech 160، والتي تعد الأحدث من نوعها وسط عائلة السيارات الهجينة.

تنتمي السيارة رينو Symbioz E-Tech 160 إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بينما تتمتع بعدد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم، وتصميم عصري يتميز بالطابع الرياضي.

 رينو Symbioz E-Tech 160

مواصفات السيارة رينو Symbioz E-Tech 160

دعمت رينو Symbioz E-Tech 160 بمحرك هجين، سعة 1800 سي سي، 2 محرك كهربائي بقوة 116 كيلووات، أي ما يعادل 158 حصانًا، وبطارية سعة 1.4 كيلووات في الساعة.

 رينو Symbioz E-Tech 160

استهلاك الوقود وتسارع رينو Symbioz E-Tech 160

يقدر متوسط استهلاك السيارة رينو Symbioz E-Tech 160 من الوقود حوالي 4.3 لتر، عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر/ساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.1 ثانية.

 رينو Symbioz E-Tech 160

تجهيزات رينو Symbioz E-Tech 160

تضم رينو Symbioz E-Tech 160 مجموعة كبيرة من التجهيزات، حيث تتمتع بجنوط رياضية، وتصميم عصري، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة، مثبت سرعة تكيفي، شاشة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الذكية وخدمات جوجل، بالإضافة إلى نظام ترفيهي صوتي، باقة من تجهيزات الحماية والأمان.

سعر السيارة رينو Symbioz E-Tech 160 عالميًا 

تقدم رينو Symbioz E-Tech 160 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 33.100 يورو.

