سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، حيث طرحت عبر أجيال متنوعة، مع الإبقاء على مفهوم السيارة المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV الشهيرة.

مواصفات السيارة هيونداي توسان

تضم السيارة هيونداي توسان بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، شاشة تعمل باللمس، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، مثبت سرعة، مقاعد بتحكم كهربائي للسائق.

وتحتوي السيارة هيونداي توسان على عجلة قيادة متعددة الوظائف، والتي تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، مكيف هواء، جنوط رياضية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

زودت السيارة هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيارات بقدرات أوتوماتيكية الأداء.

وتتسارع هيونداي قياسيًا من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثواني، ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6 لترات/100 كم.

سعر السيارة سعر هيونداي توسان 2024

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو بعد مسافة إجمالية قدرها 5000 كم، وبسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بمقارنة متوسط السعر حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل لمعرفة حالة السيارة والتأكد من الهيكل الداخل والخارجي والمنظومة الفنية.