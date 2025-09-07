قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب
هدير عبدالرازق تشارك فيديو عن الزنا.. وتعلق: بتجوّز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي
صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل
طفل يصارع الموت .. ننشر تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار جزئي بعقار الزقازيق
جلسات استشفاء وتدريبات بدنية للاعبي المنتخب استعدادًا لـ«بوركينا فاسو»|شاهد
كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور
وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للرياضة «أمن قومي» لمصر | شاهد
مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد
عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو: تفاوضوا الآن قبل فوات الأوان
سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما
صلاة الخسوف .. كيف كان يصليها النبي بشكل صحيح ودعاؤها المستجاب
وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما

هيونداي توسان
هيونداي توسان
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، حيث طرحت عبر أجيال متنوعة، مع الإبقاء على مفهوم السيارة المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV الشهيرة.

مواصفات السيارة هيونداي توسان 

تضم السيارة هيونداي توسان بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، شاشة تعمل باللمس، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، مثبت سرعة، مقاعد بتحكم كهربائي للسائق.

هيونداي توسان 

وتحتوي السيارة هيونداي توسان على عجلة قيادة متعددة الوظائف، والتي تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، مكيف هواء، جنوط رياضية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

هيونداي توسان 

زودت السيارة هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيارات بقدرات أوتوماتيكية الأداء.

هيونداي توسان 

وتتسارع هيونداي قياسيًا من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثواني، ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6 لترات/100 كم.

هيونداي توسان 

 سعر السيارة سعر هيونداي توسان 2024

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو بعد مسافة إجمالية قدرها 5000 كم، وبسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بمقارنة متوسط السعر حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل لمعرفة حالة السيارة والتأكد من الهيكل الداخل والخارجي والمنظومة الفنية.

هيونداي توسان هيونداي توسان سعر هيونداي توسان أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

نادي الزمالك

المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا

ترشيحاتنا

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

ضربة أمنية .. سقوط أخطر تجار المخدرات في قبضة مباحث سوهاج

مواقيت الصلاة في أسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 7-9-2025

تخريج دفعة جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية

تخريج دفعة جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد