حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وجه الفنان صبري فواز، رسالة حادة بعد الهجوم على ابنته بسبب صورة شاركها من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب صبري فواز عبر حسابه على فيسبوك: “خليك فاكر إن شعب مصر الطيب الجدع الحمول الحنين الأصيل، حاجة وجمهور السوشيال ميديا الحقير الكذوب المنافق المدعي عديم الذوق والإحساس والدين والأخلاق والتربية، حاجة تانية خالص”.

من جانب آخر، حل الفنان صبري فواز ضيفا علي فعالية "مساحة حرة" وذلك بمقر المركز القومي، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات الدورة الأولى لمعرض الزمالك للكتاب ؛ الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأدار الحوار معه بحضور جمهور المعرض د.محمد أمين عبدالصمد المشرف على التراث الشعبي بالمركز، والذي وصف ضيفه بأنه أحد "الفنانين المؤسسين" مشيدا بكونه "فنان صاحب وعي".

فواز تحدث عن نشأته في كفر الشيخ، قائلا إن حب المسرح بدأ معه وهو طالب بالمرحلة الابتدائية، ومن خلال مسابقات المسرح المدرسي انتقل للثقافة الجماهيرية عبر مخرجيها المتواجدين في مجال المسرح المدرسي، ما أهله للالتحاق بفرقة كفر الشيخ المسرحية.

وأضاف :"كنت حريصاً على التواجد في العالم الضخم للثقافة الجماهيرية ، من خلال حضور الندوات والأمسيات اضافة للعمل المسرحي".