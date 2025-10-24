وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشير عاصم منير رئيس أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ، كذلك توافق الرؤى حول العديد من الأُطر التى تدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، مشيراً إلى أهمية دعم الجهود التى تحقق الأمن والإستقرار فى ظل ما تشهده الساحتين الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة .

من جانبه أشار رئيس أركان القوات البرية الباكستانية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية خلال المرحلة المقبلة ، مشيداً بما تقوم به مصر من دور محورى لإرساء قواعد السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط .

وفى سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس أركان القوات البرية الباكستانية حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين ، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية تنسيق الجهود لدعم أوجه التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

من جانبه أشار رئيس أركان القوات البرية الباكستانية إلى الحرص على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر معرباً عن تقديره للعلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية.