بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن قائمة البدلاء لمباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم، في السادسة مساءً على ستاد السلام.

وضمت قائمة البدلاء: محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، وعدي الدباغ.

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف