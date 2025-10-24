قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
بسبب تصريحاته ضد القلعة البيضاء.. أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
بالصور

آية التيجي

تختتم، اليوم، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025 في دورته الثامنة، بعد أيام مليئة بالأناقة والإبهار على السجادة الحمراء، حيث تنافست النجمات بإطلالات لافتة جعلت الجمهور يبحث عن أسعار فساتين النجمات التي خطفت الأنظار.

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

وفي هذا التقرير، نستعرض أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة خلال الدورة الثامنة، ومن أبرزهم :

ـ فستان هدى المفتي من زارا:

لفتت الفنانة هدى المفتي الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بفستان أزرق طويل من تصميم علامة زارا (ZARA)، تميّز بنقوش دائرية سوداء وبدون أكمام، وجاء سعر الفستان نحو 149 يورو، ليعد من الإطلالات البسيطة والأنيقة في الوقت نفسه.

هدى المفتي


ـ فستان بسنت شوقي الذهبي من دار Maria Lucia Hohan:

تألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان ذهبي لامع مكشوف الكتفين من تصميم دار Maria Lucia Hohan، والمصنوع من 100% حرير، خلال حضورها عرض فيلم السادة الأفاضل.
وأكملت بسنت إطلالتها بمجوهرات ذهبية وتسريحة شعر أنيقة، فيما يبلغ سعر الفستان الذهبي 1,945 يورو.

بسنت شوقي

ـ فستان يسرا من إيلي صعب:

تصدرت النجمة يسرا قائمة أغلى الفساتين بإطلالة أنيقة من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، حيث ارتدت فستانًا بدون أكمام من الترتر المتدرج يجمع بين الوردي والذهبي والأزرق الداكن، وبلغ سعره 5,950 دولارًا أمريكيًا، ليكون من أغلى الإطلالات في مهرجان الجونة السينمائي 2025.

يسرا

ـ فستان أمينة خليل من زيمرمان:

أطلت الفنانة أمينة خليل في أحد اللقاءات الجانبية بالمهرجان بفستان كريمي طويل ذي أكمام طويلة وتصميم راقٍ من الدانتيل والكشكشة من توقيع Zimmermann، وبلغ سعر الفستان نحو 215,600 جنيه مصري، ما جعله من أبرز الإطلالات التي جمعت بين الفخامة والبساطة.

أمينة خليل


ـ فستان إلهام شاهين من جيفنشي:

خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار بفستان يجمع بين اللونين الأسود والأبيض من دار الأزياء العالمية Givenchy من مجموعة خريف وشتاء 2020، يتميز بتصميم طويل وأكمام أنيقة وكشكشة بطول الفستان.
ويبلغ سعر فستان إلهام شاهين 1,695 دولارًا أمريكيًا.

إلهام شاهين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

