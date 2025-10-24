فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة ريم مصطفى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ريم مصطفى ، مرتدين فستان طويل وأنيق باللون البيبي بلو، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريم مصطفى ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية ريم مصطفى، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريم مصطفى