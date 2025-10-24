لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة نسرين طافش ، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت نسرين طافش ، مرتديه شورت كاجوال باللون الأبيض، ونسقت معه قميص باللون اللبني ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش