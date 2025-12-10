سيف زاهر يدعم محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة

وجّه الإعلامي سيف زاهر، رسالة دعم لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد الأزمة الحالية مع فريقه الإنجليزي.



و كتب سيف زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :الملك محمد صلاح.

وكشف تقرير صحفي على استعداد محمد صلاح نجم فريق ليفربول لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر teamtalk أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأردف التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في المال ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التواصل لاتفاق مع الإدارة في حين أن موقف إدارة ليفربول مازال يفكر في الأزمة.



وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت المدير الفني لليفربول يبقي الباب مفتوحا أمام استمرار محمد صلاح وعودته من جديد للمشاركات .