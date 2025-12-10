ستوريدج يكشف مفاجأة بشأن قرار محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول

كشف دانييل ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق، عن حديثه مع نجم الفريق الحالي، محمد صلاح، حول مستقبله مع النادي، مؤكدًا أن اللاعب المصري لا يفكر في الرحيل رغم الأزمات الأخيرة داخل الفريق.

ويعاني صلاح هذا الموسم من صعوبة في التواجد كأساسي ضمن تشكيلة الريدز، حيث جلس على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، ما دفعه للتعبير عن استيائه من تعامل إدارة النادي والمدرب آرني سلوت، قبل أن يتم استبعاده من مواجهة ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وأوضح ستوريدج، في تصريحات على منصة "Amazon Prime"، أن صلاح أوضح له حبه الكبير للنادي ورغبته في البقاء ومواصلة اللعب مع الفريق، قائلاً إنه يشعر بالإحباط لغيابه عن المباريات لكنه يسعى لمساعدة ليفربول على العودة لمستواه الطبيعي.

وأضاف ستوريدج: "الوضع صعب بالنسبة له لأنه لم يعتد على مثل هذا الغياب، لكنه واضح في رغبته بالاستمرار والمساهمة في نجاح الفريق. كل ما يريده هو اللعب والمساعدة على تحقيق الانتصارات".

وأشار ستوريدج إلى أن ما يمر به صلاح أمر طبيعي لأي لاعب يواجه فترة صعبة أو إصابة، مؤكداً أن معرفة اللاعب بقيمته للفريق تزيد من شعوره بالإحباط عند عدم مشاركته.

واختتم ستوريدج تصريحاته بالتأكيد على أهمية التواصل بين المدرب واللاعب لحل الأزمة: "من الواضح أن هناك حاجة لحوار مباشر بين المدرب وصلاح لفهم الأمور بشكل أفضل، فهذا أمر ضروري في الوقت الحالي".