ناقد موضة يعلق على فستان هنادي مهنا في الجونة.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال مكشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

فستان هنادي مهنا في الجونة

تألقت هنادي مهنا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف.

أنتعلت هنادي مهنا حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

تعليق ناقد موضة على إطلالة هنادي مهنا

علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان هنادي مهنا، قائلا:"يعني بس تخيلو لو نفس الفستان على وحده عندها اكتاف اصغر كانت النتيجة تختلف بشكل كبيررر لان الفستان كثير حلو و كل شي طالع فت على هنادي بس لو كان ناسبها من الاكتاف لان عندها اكتاف عريضة و الفستان برزلها هذا الشي بس يلي انقذ الموقف بطريقة ما هو الفستان في حركة على الورك و عمل توازن ."

تابع:"التنسيق سوپر onpoint، شعر مكياج مجوهرات شوز ، تقيمي 8/10."