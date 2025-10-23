قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على فستان هنادي مهنا في الجونة.. ماذا قال؟

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هاجر هانئ

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال مكشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

فستان هنادي مهنا في الجونة

تألقت هنادي مهنا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف.

أنتعلت هنادي مهنا حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

تعليق ناقد موضة على إطلالة هنادي مهنا

علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان هنادي مهنا، قائلا:"يعني بس تخيلو لو نفس الفستان على وحده عندها اكتاف اصغر كانت النتيجة تختلف بشكل كبيررر لان الفستان كثير حلو و كل شي طالع فت على هنادي بس لو كان ناسبها من الاكتاف لان عندها اكتاف عريضة و الفستان برزلها هذا الشي بس يلي انقذ الموقف بطريقة ما هو الفستان في حركة على الورك و عمل توازن ."

تابع:"التنسيق سوپر onpoint،  شعر مكياج مجوهرات شوز ، تقيمي 8/10."

هنادي مهنا فستان هنادي مهنا ناقد موضة إطلالة هنادي مهنا

