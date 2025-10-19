كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

حرصت النجمة كيم كاردشيان، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في حفل أكاديمية الفنون بأمريكا.

إطلالة كيم كاردشيان

أثارت كيم كاردشيان جدلا واسعا على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن ظهرت بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان كيم كاردشيان توقيع Maison margiela، ولفتت الأنظار بقناع من نفس قماش الفستان على وجهها وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.





أكملت كيم كاردشيان إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها، وانقسمت أراء متابعيها على السوشيال ميديا بين مؤيدي و معارضين هذه الإطلالة الغريبة للغاية بالنسبة للكثير.