منة شلبي تستعرض رشاقتها في فعاليات مهرجان الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة منة شلبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

رشاقة منة شلبي

خطفت منة شلبي الأنظار في الحفل بإطلالة كشفت عن قوامها المثالي، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بانه جمع بين البساطة والأناقة.

انتعلت منة شلبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما جعلها محط أنظار الجميع.

ومن الناحية الجمالية، بدت منة شلبي بشعرها البني القصير، ووضعت لمسات من المكياج المرتكز على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.