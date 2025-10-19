قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس

ريهام قدري

شهد متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الأحد عملية سطو استهدفت قاعة مجوهرات نادرة، ما أدى إلى إغلاق المتحف مؤقتًا وفتح تحقيق موسع في الواقعة.


وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة “إكس” أن “عملية سطو وقعت صباح اليوم خلال افتتاح متحف اللوفر أمام الزوار”، مؤكدة أن السلطات تعمل على “تأمين الموقع وجمع الأدلة بالتنسيق مع الشرطة الجنائية”.


ووفقًا لتقارير إعلامية نقلت عن وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فقد تمكّن الجناة من سرقة مجموعة من المجوهرات التاريخية قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما لم تُسجّل أي إصابات بين الزوار أو العاملين في المتحف.

وأشارت مصادر أولية إلى أن العملية نُفّذت بدقة وسرعة لافتتين، حيث استخدم المهاجمون أدوات حادة أو منشارًا صغيرًا لكسر الزجاج الواقي للقطع المعروضة، قبل أن يفرّوا باستخدام درّاجة نارية أو سكوتر، بحسب روايات شهود العيان.
 

ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن عن قيمة المسروقات أو عددها، كما لم تُعلن عن أي توقيفات رسمية في القضية، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة كيفية اختراق الإجراءات الأمنية داخل أحد أهم المتاحف في العالم.
 

ويُعد متحف اللوفر من أبرز المعالم الثقافية في فرنسا والعالم، إذ يضم آلاف القطع الفنية النادرة من مختلف العصور، من بينها لوحة “الموناليزا” الشهيرة ومجموعات فنية تعود إلى عصور الملوك والإمبراطوريات الأوروبية.

