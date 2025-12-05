قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا

صلى نيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، والنائب البابوي لجنوب إفريقيا، قداس ذكرى مرور أربعين يومًا على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، وذلك في كنيسة القديس مار مرقس في چوهانسبرج (مقر المطرانية).

صلاة القداس الإلهي

شارك في القداس عدد من الآباء كهنة إيبارشيتي جنوب إفريقيا وناميبيا، والشمامسة، والشعب من الأقباط والإريتريين.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة البحيرة، اجتماعهم الدوري في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكرمة دمنهور، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "بعض مبادئ للسيد المسيح كمثال للخادم والراعي الصالح"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما استضاف اللقاء مجموعة من خدام خدمة القديس الأنبا أبرآم للتنمية التابعة لكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، حيث تم عرض بعض أنشطة برامج التنمية وكيفية تطبيقها داخل الإيبارشية.