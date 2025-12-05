قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
أخبار البلد

قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، والنائب البابوي لجنوب إفريقيا، قداس ذكرى مرور أربعين يومًا على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، وذلك في كنيسة القديس مار مرقس في چوهانسبرج (مقر المطرانية).

صلاة القداس الإلهي 

شارك في القداس عدد من الآباء كهنة إيبارشيتي جنوب إفريقيا وناميبيا، والشمامسة، والشعب من الأقباط والإريتريين.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة البحيرة، اجتماعهم الدوري في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكرمة دمنهور، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "بعض مبادئ للسيد المسيح كمثال للخادم والراعي الصالح"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة. 

كما استضاف اللقاء مجموعة من خدام خدمة القديس الأنبا أبرآم للتنمية التابعة لكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، حيث تم عرض بعض أنشطة برامج التنمية وكيفية تطبيقها داخل الإيبارشية.

الأنبا چوزيف الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا قداس الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

البشعة

إجبار فتاة على البشعة لإثبات صدقها.. دار الإفتاء: لا أصل لها في الشرع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

تحديث بطاقة التموين

جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

قيام الليل

حكم أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر .. اعرف الموقف الشرعي

جامعة الأزهر

كلية التربية بالأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول «صناعة المستقبل».. الاثنين المقبل

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد هذه الأدعية تستغفر لك الملائكة وتحفظك حتى تصبح

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

