مرحلة الإعادة بانتخابات النواب.. اختفاء مظاهر الحشد للمرشحين أمام اللجان

قال الكاتب الصحفي، محمود فهمي، إن من الظواهر الملفتة في انتخابات مرحلة الإعادة والدوائر الملغاة من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، هو اختفاء مظاهر الحشد والاستعراض من قبل بعض المرشحين أمام اللجان.

وأضاف محمود فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن الطعون الانتخابية والرقابة القضائية هي جزء من العملية الانتخابية ويتم التعامل مع هذه الطعون وفقا للقانون والدستور.

وأشار إلى وجود حزم من وزارة الداخلية للتعامل مع الشكاوى والتجاوزات التي تحدث أمام اللجان ومنع توجيه الناخبين أمام اللجان ومواجهة توزيع الرشاوي والتي تعتبر من التجاوزات المجرمة وفقا للقانون.