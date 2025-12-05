قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات

أحد المخالفين الذين تم ضبطهم
أحد المخالفين الذين تم ضبطهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية سلسلة من الضربات الأمنية الحاسمة، التي استهدفت مروجي المال السياسي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين داخل عدد من الدوائر الانتخابية.

تأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، وضمان منافسة نزيهة تعكس إرادة المواطنين دون ضغوط أو إغراءات، وذلك بقيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

مديرية أمن سوهاج

في دائرة مركز شرطة المنشأة، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالح مرشح محدّد، وأكدت التحريات أن المتهم كان يتردد على محيط اللجان الانتخابية لاستقطاب الناخبين، قبل أن يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي مركز شرطة المراغة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين يوزعان مبالغ مالية على المواطنين، وبالفحص السريع، تم تحديد وضبط المتهمين، اللذين اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدين تورطهما في دعم أحد المرشحين مالياً.

كما شهد مركز أخميم ضبط عامل مقيم بساقلته، كان بحوزته مبلغ مالي مخصص للتوزيع على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

ومنعت جهود التأمين انتشار الظاهرة داخل الدائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نجحت القوات في جهينة بضبط شخصين بحوزتهما بطاقات رقم قومي لمواطنين وعدد من المبالغ المالية، جرى تجهيزها للتأثير على الناخبين لحظة وصولهم للجان.

وبالانتقال إلى قسم شرطة جرجا، تكرر المشهد، حيث تم ضبط أحد الأشخاص ومعه بطاقات هوية ومبالغ مالية بنفس الأسلوب.

وواصلت قوات الأمن يقظتها داخل قسم ثانٍ سوهاج، بعدما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها بين الناخبين لصالح أحد المرشحين.

هذه الضربات المتتالية، التي استهدفت محاولات شراء الأصوات في عدة مراكز بالمحافظة، تؤكد أن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على المشهد الانتخابي، وتعمل على مواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على نزاهة العملية.

جميع الوقائع تم تحرير محاضر رسمية بشأنها، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وتأتي هذه التحركات كرسالة واضحة بأن العملية الديمقراطية لا تُشترى، وأن صوت المواطن لا يُباع وأن سوهاج سارت نحو انتخابات أكثر انضباطًا وشفافية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

البشعة

إجبار فتاة على البشعة لإثبات صدقها.. دار الإفتاء: لا أصل لها في الشرع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

ترشيحاتنا

انغام

أنغام تحتفل بنجاح حفلها أمام الأهرامات

كواليس أغنية الليلة حلوة

جنات تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار أغنية الليلة حلوة.. فيديو

محمد امام

محمد إمام: العزب من أهم كتاب الدراما

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد