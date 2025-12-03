الأنبا بيشوي يرأس سيامة كاهن جديد بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل | صور

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة دراو، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة بحاجر إدفو، وعقب صلاة الصلح صلى أصحاب النيافة صلوات سيامة الشماس هدرا فايز، كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس يوحنا.

رسامة كاهن جديد

هذا وقد توجه الأب الكاهن الجديد إلى دير القديس الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

شارك في الصلوات الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس شمامسة الكنيسة، وأعداد من الشعب.