الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل مع ويستهام 1-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
رباب الهواري

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه ويستهام بنتيجة 1-1، مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


تقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 58 عبر لاعبه البرتغالي ديوجو دالوت، ثم نجح ويستهام في إدراك التعادل بهدف في وقت قاتل عن طريق لاعبه الفرنسي سونجولو ماجاسا في الدقيقة 83.
واستمر مانشستر يونايتد في نتائجه السلبية بالدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، حيث تعادل الفريق الأحمر ثلاث مرات في آخر خمسة لقاءات خاضها في المسابقة مع كل من نوتنجهام وتوتنهام بنتيجة 2-2، واليوم مع ويستهام بنتيجة 1-1، وتلقى هزيمة أمام إيفرتون بهدف نظيف، وحقق فوزا وحيدا في الجولة الماضية على كريستال بالاس بنتيجة 2-1

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي، كما رفع ويستهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

مانشيستر يونايتد الدورى الإنجليزى اخبار الرياضة كورة عالمية

