أموريم يكشف "سرقة الأفكار" بعد ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

اعترف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأنه يلجأ إلى "سرقة الأفكار" من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد قيادة فريقه للفوز الصعب على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في سيلهورست بارك، في مواجهة عانى خلالها الشياطين الحمر كثيرًا قبل أن ينجحوا في قلب الطاولة خلال الشوط الثاني بفضل الكرات الثابتة.

الفوز أعاد بعض الثقة للفريق، لكنه كشف في الوقت نفسه العديد من الثغرات، وعلى رأسها الافتقار الحاد للإبداع في اللعب المفتوح، رغم التحسن الملحوظ في استغلال الكرات الثابتة التي صنعت الفارق بوضوح.

بالاس يتقدم ويونايتد ينجح في العودة

البداية لم تكن مبشرة لـ مانشستر يونايتد، إذ سيطر كريستال بالاس بقيادة أوليفر جلاسنر على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدف جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء بعد تدخل من ليني يورو.

ورغم تسجيل ماتيتا الركلة الأولى ثم إعادتها بسبب لمسة مزدوجة، إلا أنه حافظ على هدوئه وأعاد التنفيذ بنجاح ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

الفريق اللندني بدا الطرف الأفضل، بينما لم يظهر يونايتد سوى عبر تهديدات محدودة من الكرات الطويلة والثابتة، أبرزها تصدي دين هندرسون لكرة خطيرة من كاسيميرو.

الكرات الثابتة تفعل الفارق

دخل يونايتد الشوط الثاني بوجه مختلف، مع تركيز أكبر على الكرات الثابتة التي صارت السلاح الأبرز للفريق في الفترة الأخيرة، وهي النقطة التي أشار إليها أموريم بوضوح لاحقًا.

برونو فرنانديز كان المهندس الرئيسي لهدفي الفريق:

– الأول عبر ركلة ثابتة لعبها بذكاء لتصل إلى جوشوا زيركزي الذي سجّل من زاوية ضيقة أول أهدافه في الدوري منذ أكثر من عام.

– الثاني جاء من مسافة مماثلة، حين لمس فرنانديز الكرة بطريقة سريعة ليمهدها لماسون ماونت الذي أطلق تسديدة قوية من حافة المنطقة ليخطف الفوز.

هذه الأهداف جاءت من فرص مجموع قيمتها 0.05 xG فقط، ما يعكس جودة التنفيذ أكثر من جودة البناء الهجومي.

أموريم يعترف: "نحن نسرق الكثير من الأشياء"

وفي تصريح مثير بعد المباراة، قال أموريم: "لدينا المزيد من الوقت للعمل. نحن نعمل كثيرًا ونتعلم الكثير في إنجلترا. نحن نسرق الكثير من الأشياء لتسجيل الأهداف".

وأضاف أن الفريق استفاد من إرهاق كريستال بالاس عقب مباراتهم الأوروبية أمام ستراسبورج، مشيرًا إلى أن المنافس بدا متعبًا مع نهاية الشوط الأول: "شعرت أنهم يعانون وسيواجهون صعوبة في الشوط الثاني. عندما تزيد من الوتيرة وتسجل هدفًا سريعًا، تبدأ السيطرة على المباراة".

كما أشاد بالكثافة التي أظهرها فريقه في الشوط الثاني، خاصة من جانب زيركزي الذي وصفه بأنه كان أكثر فاعلية في التحرك والتواصل.