سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف إيفرتون بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض اختبار صعب عندما يستضيف إيفرتون، مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين المدربين روبن أموريم وديفيد مويس.

موعد المباراة

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة بثقة كبيرة، بعد سلسلة نتائج إيجابية بقيادة المدير الفني روبن أموريم، الذي بدأ يكسب ثقة المالك السير جيم راتكليف، عقب نجاحه في إعادة الفريق للطريق الصحيح منذ الهزيمة الثقيلة أمام برينتفورد في سبتمبر الماضي.

ونجح الفريق في حصد 11 نقطة من آخر 15 نقطة ممكنة، كما خرج بتعادلين مهمين بنتيجة 2-2 أمام نوتنجهام فورست وتوتنهام، بعد عودتين متأخرتين خارج الأرض.

ويمتلك مانشستر يونايتد 18 نقطة بعد خوض 11 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، ويسعى لحصد 3 نقاط جديدة تعزز موقعه في جدول الترتيب وتدفعه نحو المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز

