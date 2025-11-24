مانشستر يونايتد يستضيف إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض اختبار صعب عندما يستضيف إيفرتون، مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين المدربين روبن أموريم وديفيد مويس.

موعد المباراة

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة بثقة كبيرة، بعد سلسلة نتائج إيجابية بقيادة المدير الفني روبن أموريم، الذي بدأ يكسب ثقة المالك السير جيم راتكليف، عقب نجاحه في إعادة الفريق للطريق الصحيح منذ الهزيمة الثقيلة أمام برينتفورد في سبتمبر الماضي.

ونجح الفريق في حصد 11 نقطة من آخر 15 نقطة ممكنة، كما خرج بتعادلين مهمين بنتيجة 2-2 أمام نوتنجهام فورست وتوتنهام، بعد عودتين متأخرتين خارج الأرض.

ويمتلك مانشستر يونايتد 18 نقطة بعد خوض 11 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، ويسعى لحصد 3 نقاط جديدة تعزز موقعه في جدول الترتيب وتدفعه نحو المربع الذهبي.