مهاجم مانشستر يونايتد يغيب عن منتخب سلوفينيا بتصفيات كأس العالم

سيغيب السلوفيني بنيامين سيسكو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، عن مباراتي منتخب بلاده الحاسمتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد تعرض لإصابة في الركبة يوم السبت الماضي.

وخرج سيسكو مصابا في الدقيقة 88 من المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد 2-2 مع توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النادي لا يعتقد أنها إصابة خطيرة.

وقال مانشستر يونايتد إن اللاعب سيخضع لتقييم مستمر لحالته في مجمع النادي هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يتضح حجم الإصابة قبل عودة مانشستر يونايتد إلى اللعب ضد إيفرتون في 24 نوفمبر، بعد أن يُجري النادي المزيد من الفحوصات.

ويحتاج منتخب سلوفينيا للفوز على كوسوفو يوم السبت ثم التعادل على الأقل أمام السويد خارج الديار في 18 نوفمبر تشرين الثاني ليحظى بأي فرصة في التأهل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم والذي يمنح للفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة.

وتحتل سلوفينيا المركز الثالث في المجموعة الثانية بثلاث نقاط متأخرة عن سويسرا (10 نقاط) وكوسوفو (سبع نقاط). وتملك السويد نقطة واحدة.