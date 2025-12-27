قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
كأس أمم إفريقيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا
توك شو

عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة

عمرو مصطفى أرشيفية
عمرو مصطفى أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى  تفاصيل رحلته مع مرض السرطان، مؤكدًا أن تجربته لم تكن أزمة بل كانت منحة من عند الله. وقال مصطفى خلال استضافته في برنامج "ضيفي" الذي يقدمه معتز الدمرداش على قناة "الشرق الإخبارية":"أخدت العلاج الكيماوي، ودلوقتي باخد الأدوية اللي هي خمس سنين بتاعت الهرمونات، ومكانتش أزمة دي كانت منحة من عند ربنا وانا فرحت أوي."

وأضاف أن معرفته بالإصابة أعادته إلى مرحلة الطفولة، وحرره من الضغوطات والمشاعر السلبية:"أول ماعرفت فرحت لانها بتاخد كل حاجة في حياتك، بترجعك طفل تاني، رجعتني لعمرو مصطفى الصغير أوي… مبقاش فيه أحقاد، ومتعة الدنيا وشهواتها بتتشال من حياتك، ورجعتني عمرو مصطفى الملحن بتاع خليك فاكرني وقبل خليك فاكرني."

وأكد أن كل شيء بدأ من جديد منذ شهر فبراير، حيث مسح كل شيء وبدأ من الصفر.

إنهاء الخلافات الفنية

لم يقتصر حديث عمرو مصطفى على تجربته الصحية، بل تحدث أيضًا عن علاقاته الفنية، مؤكدًا أن خلافاته مع النجم عمرو دياب انتهت، وأن العلاقة بينهما عادَت إلى طبيعتها بعد فترة من التباعد الفني.

مشاريع فنية جديدة في الطريق

كشف الملحن المصري عن وجود العديد من المشاريع الفنية القادمة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تطوير أعمال جديدة ومميزة تضيف لمسيرته الغنية في عالم الموسيقى.

تكريم عمرو مصطفى كأفضل ملحن لعام 2025

توجت جهوده مؤخرًا بفوزه بجائزة "أفضل ملحن" لعام 2025 عن أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب، والتي طرحت ضمن ألبومه "ابتدينا"، مؤكدة استمرار مكانته كأحد أبرز الملحنين في الساحة الفنية المصرية والعربية.

عمرو مصطفى معتز الدمرداش مرض السرطان

