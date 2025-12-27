عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة

كشف الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى تفاصيل رحلته مع مرض السرطان، مؤكدًا أن تجربته لم تكن أزمة بل كانت منحة من عند الله. وقال مصطفى خلال استضافته في برنامج "ضيفي" الذي يقدمه معتز الدمرداش على قناة "الشرق الإخبارية":"أخدت العلاج الكيماوي، ودلوقتي باخد الأدوية اللي هي خمس سنين بتاعت الهرمونات، ومكانتش أزمة دي كانت منحة من عند ربنا وانا فرحت أوي."

وأضاف أن معرفته بالإصابة أعادته إلى مرحلة الطفولة، وحرره من الضغوطات والمشاعر السلبية:"أول ماعرفت فرحت لانها بتاخد كل حاجة في حياتك، بترجعك طفل تاني، رجعتني لعمرو مصطفى الصغير أوي… مبقاش فيه أحقاد، ومتعة الدنيا وشهواتها بتتشال من حياتك، ورجعتني عمرو مصطفى الملحن بتاع خليك فاكرني وقبل خليك فاكرني."

وأكد أن كل شيء بدأ من جديد منذ شهر فبراير، حيث مسح كل شيء وبدأ من الصفر.

إنهاء الخلافات الفنية

لم يقتصر حديث عمرو مصطفى على تجربته الصحية، بل تحدث أيضًا عن علاقاته الفنية، مؤكدًا أن خلافاته مع النجم عمرو دياب انتهت، وأن العلاقة بينهما عادَت إلى طبيعتها بعد فترة من التباعد الفني.

مشاريع فنية جديدة في الطريق

كشف الملحن المصري عن وجود العديد من المشاريع الفنية القادمة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تطوير أعمال جديدة ومميزة تضيف لمسيرته الغنية في عالم الموسيقى.

تكريم عمرو مصطفى كأفضل ملحن لعام 2025

توجت جهوده مؤخرًا بفوزه بجائزة "أفضل ملحن" لعام 2025 عن أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب، والتي طرحت ضمن ألبومه "ابتدينا"، مؤكدة استمرار مكانته كأحد أبرز الملحنين في الساحة الفنية المصرية والعربية.