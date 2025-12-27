بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية

انهار عقار مكون من طابقين بمنطقة بحري بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية دون إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا عن انهيار عقار قديم مكون من طابقين فى حى الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات قسم الشرطة لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار أجزاء كبيرة من العقار المذكور، وتبين أنه خال من السكان، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

تم فرض كردون حول المكان، وقامت قوات حي الجمرك والحماية المدنية بإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة حفاظا على حياة المارة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.