أموريم بعد تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام: يومنا كان للفوز.. لكنني فخور برد فعل اللاعبين

في حديثه عقب مواجهة نارية انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، أبدى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر، شعوره بالإحباط لعدم خروج فريقه بالنقاط الثلاث، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتزازه بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون حتى الثواني الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب الفريق اللندني ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد افتتح التسجيل عبر بريان مبيومو في الدقيقة 32، قبل أن يتمكن ماتيس تيل من إدراك التعادل في الدقيقة 84، ليعيد ريتشارليسون التقدم لتوتنهام في الدقيقة (90+1). ومع اقتراب صافرة النهاية، خطف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هدفًا قاتلًا في الدقيقة (90+6)، مانحًا فريقه نقطة ثمينة من فم الخسارة.

تصريحات أموريم

أموريم علّق على اللقاء في تصريحات لقناة "TNT Sports" قائلًا: "خلال المباراة، شعرنا أن النقاط الثلاث كانت في متناول أيدينا، ولكن بعد كل ما حدث — خروج ماجواير وكاسيميرو وتلقي هدفين — سجلنا مرة أخرى، وهذه نقطة تُحسب لنا".

مانشستر يونايتد يحتاج للتطور

وأضاف المدرب البرتغالي: "عندما لا تفوز، لا تخسر، وهذا ما فعلناه مجددًا، لكننا نحتاج إلى التطور أكثر كفريق، لأن اليوم كان من المفترض أن يكون يومنا لتحقيق الانتصار".

وتابع قائلًا: "علينا أن نراجع أنفسنا، لم نكن نضغط بنفس القوة، وشعرنا بالراحة أكثر من اللازم. علينا أن نتعلم أن الشجاعة في مثل هذه المباريات تُصنع منها الانتصارات، ولكن في بعض الأحيان تسير الأمور بهذا الشكل، يكون الشوط الأول أفضل من الثاني".

نؤمن بقدراتهم

وشدد أموريم على ثقته في لاعبيه قائلاً: "نحن نؤمن بقدرتنا على التسجيل حتى اللحظة الأخيرة، وهذا ما يميزنا في هذه المرحلة".

وعن مستوى حارس مرماه الشاب سين لامينز، قال المدرب: "إنه يقدم أداءً رائعًا، ويمتلك وعيًا عاليًا بأن المباراة قد تتغير في لحظة. كحارس مرمى، يجب أن تواصل التقدم وتتعامل مع كل كرة كأنها بداية جديدة".

أما بخصوص إصابة مهاجمه بنجامين سيسكو، فأوضح: "نعتقد أنه يعاني من مشكلة، لكن علينا الانتظار لمعرفة التفاصيل بشكل دقيق".

وختم أموريم حديثه بنبرة متوازنة بين الواقعية والطموح قائلًا: "أشعر ببعض الإحباط، لكنني فخور جدًا برد فعل اللاعبين بعد هدف توتنهام الثاني. هذه ليست سوى البداية، نحن في طريق طويل نحو أن نصبح فريقًا قويًا، وما زال أمامنا الكثير لننجزه".