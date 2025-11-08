ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، نحو العاصمة لندن، حيث يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة البريميرليج.

وتمثل المواجهة فرصة لـ"الثأر المؤجل" بالنسبة إلى يونايتد، الذي يلتقي توتنهام للمرة الأولى منذ نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي، حين خسر أمامه بهدف دون رد.

ويملك الفريقان رصيدًا متساويًا من النقاط (17 نقطة) بعد مرور عشر جولات، ويتقاسمان المركز السادس مع تشيلسي، في ظل سعي كليهما للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى واستعادة المكانة الأوروبية.

توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع عشر، دخل الموسم الجديد بثوب مختلف بعد التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس فرانك خلفًا للأسترالي أنج بوستيكوجلو، الذي تمت إقالته رغم قيادته الفريق إلى لقب قاري.

ورغم التحسن في الأداء والانضباط التكتيكي، لم يحقق الفريق النتائج المرجوة على أرضه، مكتفيًا بانتصار واحد فقط في خمس مباريات على ملعبه بالدوري، قبل أن يستعيد الثقة بانتصار كاسح على كوبنهاجن الدنماركي (4-0) في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يعيش مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم فترة من التوازن بعد بداية مضطربة، إذ حقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يتعادل في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فوريست، ليبقى قريبًا من مراكز دوري الأبطال.

ويُدرك "الشياطين الحمر" أن الفوز على توتنهام في ملعبه سيكون بمثابة رسالة قوة تؤكد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح بعد مرحلة إعادة البناء التي عاشها الصيف الماضي.