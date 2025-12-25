بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن ما قامت به الدار من ترميم وصيانة 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية يُعد جزءًا أصيلًا من رسالتها الوطنية، باعتبارها بيت الخبرة المصري والإقليمي في مجال ترميم الوثائق والكتب وأوائل المطبوعات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، مقدمتي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا العمل يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة الجهات المعنية، ومن بينها وزارة الثقافة ودار الكتب والوثائق القومية، بضرورة الحفاظ على التراث الوطني وترميمه ورقمنته وإتاحته للأجيال الحالية والمستقبلية.

عملية الترميم

وأشار رئيس دار الكتب إلى أن عملية الترميم تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، في ضوء اتفاق جرى بين الجانبين لتحديد أولويات ترميم الوثائق والمعاهدات التي تمثل مادة علمية أساسية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، مؤكدًا أن هذه الوثائق تُعد مصدرًا رئيسيًا يعتمد عليه الباحثون والدارسون في دراسة التاريخ الدبلوماسي لمصر.

تقييم أهمية الوثائق وأولويات ترميمها

وذكر أن العمل جرى تقسيمه إلى مراحل نظرًا لضخامته، حيث انتهت المرحلة الأولى منذ عدة أشهر، بينما تم الاحتفال بتسليم المرحلة الثانية مؤخرًا، بعد نحو أربعة أشهر من العمل المتواصل، لافتًا إلى أن تقييم أهمية الوثائق وأولويات ترميمها يعود إلى الجهة المالكة، وهي وزارة الخارجية.