ليه مشوفش ابني؟.. أب محروم من ابنه يدخل في حالة بكاء

أكد أحمد الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، أن زوجتي لم يكن لديها رغبة في حدوث الطلاق، ولكن نتيجة الضغط من التدخلات الخارجية استحالت الحياة الزوجية بيني وبين زوجتي، لأنه كنت أشعر مشاكلي مع زوجتي كانت معلومة ومعروفة لدى الجميع.

وقال أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زواجي من طليقتي استمر لمدة 4 سنوات ونصف، ولكن أحد أسباب الطلاق الرئيسية أنه تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الجيران وقال لي أن ابني يمكن أن يسقط من البلكونة وعند عودتي على الفور لم أجد زوجتي وهو ما يعد إهمالا مع ابنها وانتهت الثقة والأمان بيننا.

وتابع الأب المحروم، من ابنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، أنه فوجئت بأن طليقتي قامت ببيع شقة الزوجية من أجل زواج شقيقها، والذي قام بالتعدي عليا في النادي اثناء رؤية أبني وأصبت نتيجة هذا الاعتداء على ارغم منم التزامي مع طليقتي بكافة حقوقها الزوجية.

ودخل أحمد الأب المحروم، من ابنه منذ 6 سنوات بعد انفصاله عن زوجته في حالة بكاء قائلا: “ليه اتحرم من ابني ومشوفهوش ومنذ طلاقي منذ عامين لم أرى أبنى سوى 3 مرات”.

