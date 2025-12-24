والدة الطفل زين ترد على ادعاء طليقة أحمد صلاح بمنعه من رؤية ابنه

أكدت ريم وفدي والدة الطفل زين، المحروم من رؤية والده، أن طليقي رفض أن يكون أبني في مدرسة تجريبية وأصر على أن يكون في مدرسة حكومية، معلقة “أبني كان بيبات مع والده 3 أيام في الاسبوع على عكس ما قاله بانه أنا قمت بحرمان أبنه من رؤيته”.

وقالت ريم وفدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه عندما طالبت طليقي بمصاريف المدرسة رفض الدفع وانتظرت أكثر من شهر ولم يرد على مكالمات أشقائي لذا لجأت لمحكمة الأسرة لأنه لم ينفذ شروط الأتفاق العرفي بين الأهالي".

وتابعت والدة الطفل زين المحروم من رؤية والده، أنه “أنا مفيش عداوة من ناحيتي مع طليقي وأنا عايزة حق ابني فقط، وأنا عايزة اشوف ابني في احسن مكان عشان أنا أم، وأنا منعت زين من الجلوس مع والده في الرؤية لأنه تطاول على والدتي بعد حضورها الرؤية داخل النادي وقام بشد الطفل منها وتصويرها لادعاء ان والدتي تمنعه من رؤية أبنه”.

