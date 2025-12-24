أب محروم من ابنه 6 سنوات: مش حاسس بطعم الفرحة وابني بعيد عني

أكد أحمد الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، “أنه قعدنا 7 قعدات عرفية للصلح وتنفيذ حكم الرؤية لرؤية ابني، وتم الاتفاق على توقيع اتفاق جديد، إلا أن طليقتي تعنتت ورفضت وأكدت أنه لم أرى ابني الا عن طريق المحكمة”

وقال أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “أنا بدعي لطليقتي بالهداية وتفوق من الغيبوبة اللي هي فيها عشان ابننا يطلع سوي منفسي وانا مش حاسس بطعم الفرحة وابني بعيد عني”

وتابع الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، أنه فوجئت بأن طليقتي قامت ببيع شقة الزوجية من أجل زواج شقيقها، والذي قام بالتعدي عليا في النادي اثناء رؤية أبني وأصبت نتيجة هذا الاعتداء على ارغم منم التزامي مع طليقتي بكافة حقوقها الزوجية.

ودخل أحمد الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته في حالة بكاء قائلا "ليه اتحرم من ابني ومشوفهوش ومنذ طلاقي منذ عامين لم أرى أبنى سوى 3 مرات

