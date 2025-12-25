وكيل تعليم المنوفية: المعلمون ملتزمون بقرار عدم استخدام الموبايل في اللجان

قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن قرار منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات ليس قرارًا جديدًا أو خاصًا بمحافظة المنوفية، بل هو قرار وزاري مطبق منذ سنوات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويشمل الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال اللجان.

خطابات الندب الخاصة بالملاحظين

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مديرية التربية والتعليم بالمنوفية شددت فقط على تنفيذ القرار الوزاري والتأكيد عليه قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، من خلال توجيه تعليمات واضحة لرؤساء اللجان والملاحظين، فضلًا عن التنبيه المسبق على المعلمين، حيث يُثبت على خطابات الندب الخاصة بالملاحظين ختم واضح يفيد بمنع اصطحاب الهاتف المحمول.

الحفاظ على نزاهة الامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أن جميع التقدير والاحترام واجب لمعلمي مصر، الذين يواصلون أداء دورهم في ظل مختلف الظروف، ويقدمون نموذجًا مشرفًا في الالتزام والعمل.