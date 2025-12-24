التعليم: 69 مدرسة يابانية.. سنقترب من 100 مدرسة خلال العام المقبل

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ 69 مدرسة، مشيرًا إلى أننا سنقترب من 100 مدرسة خلال العام المقبل، قائلًا:"التجربة كانت رؤية من الرئيس السيسي بعد زيارته لليابان، حيث اهتم بنظام التعليم هناك وكان حريصًا على تطبيق النموذج الياباني في مصر. بدأت التجربة عام 2018، وعندما تسلمت الوزارة كان العدد 51 مدرسة، والآن أصبح 69 مدرسة، وتلقينا تكليفًا رئاسيا بأن تتضاعف الأعداد لتصل إلى 500 مدرسة وسوف نقترب من 100 مدرسة خلال العام القادم".



ولفت الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إلى أن أنشطة «التوكاتسو» اليابانية تُعد أهم ما يميز المدارس اليابانية، مؤكدًا أن اختيار معلمي المدارس المصرية اليابانية يتم بعناية فائقة.

وأضاف: "لدينا خبير ياباني مشرف على كل مدرستين، وقريبًا سيكون هناك خبير ياباني في كل مدرسة".