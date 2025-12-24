استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف

علقت رضوى فتحي الاستشارية الأسرية والسلوكية، على انتشار حالات الاعتداء على أطفال المدارس مؤخرا.

وقالت رضوى فتحي، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج " يحدث في مصر "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "ما نقدرش نقول على اللي بيحصل ده ظاهرة، واللي إحنا ما نعرفوش في ملف الاعتداء على الأطفال في المدارس؛ مخيف".

وأشارت إلى أن هناك انتهاكات واعتداءات كثيرة تحدث للأطفال والمراهقين، ولكن ليس داخل المدارس فقط؛ ولكن أيضا في النوادي أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ولفتت رضوى فتحي إلى أن الأشخاص أصبح لديهم وعيا كبيرا بالاعتداء على الأطفال في المدارس، وبناء على ذلك نرى الكثير من الحالات التي تظهر للمجتمع.