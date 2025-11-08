مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام 2-2 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.
وجاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق بريان مبيومو وماتياس دي ليخت في الدقيقتين 32، 90+6.
فيما جاءت ثنائية توتنهام عن طريق ماتياس تيل وريتشاليسون في الدقيقتين 84، 90+1.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
حراسة المرمى: فيكاريو
خط الدفاع: سبينس - فان دي فين - روميرو - بيدرو بورو.
خط الوسط: باب ماتار سار - بالينيا - ريتشارليسون - تشافي سيمونز - برينان جونسون.
خط الهجوم: كولو مواني.
فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: لامنس.
الدفاع: دي ليخت - ماجواير - شاو.
الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - برونو ميجيل - دروجو.
الهجوم: ديالو - كونيا - مبيوما.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد.