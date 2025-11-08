مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام 2-2 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وجاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق بريان مبيومو وماتياس دي ليخت في الدقيقتين 32، 90+6.

فيما جاءت ثنائية توتنهام عن طريق ماتياس تيل وريتشاليسون في الدقيقتين 84، 90+1.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: سبينس - فان دي فين - روميرو - بيدرو بورو.

خط الوسط: باب ماتار سار - بالينيا - ريتشارليسون - تشافي سيمونز - برينان جونسون.

خط الهجوم: كولو مواني.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

الدفاع: دي ليخت - ماجواير - شاو.

الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - برونو ميجيل - دروجو.

الهجوم: ديالو - كونيا - مبيوما.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد.