أموريم يوجه نصيحة مهمة لمهاجم مانشستر يونايتد.. تفاصيل

نصح روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهاجمه بنيامين سيسكو بأن يتعلم قبول الانتقادات الموجهة إليه خلال بدايته الصعبة مع النادي.



وسجل سيسكو، الذي انضم إلى يونايتد من لايبزيج في أغسطس الماضي مقابل 76.5 مليون يورو بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كمكافآت، هدفين فقط في 11 مباراة مع يونايتد.

وقال أموريم عندما سُئل عن عودة السلوفيني: "أنا مرتاح وهو ليس مرتاحًا، إذا لم تقدم أداءً جيدًا كل أسبوع، فسوف تسمع الكثير من الأشياء من أساطير النادي، ومن الخبراء، ومن وسائل الإعلام، وفي بعض الأحيان يكونون على حق".

وتابع: "إن القدرة على فهم أن هذا أمر طبيعي مع الحفاظ على مستوى الثقة بالنفس أمر صعب حقًا بالنسبة لطفل صغير، وخاصة طفل صغير مهووس بالسيطرة، ويريد التحكم في كل شيء، ولن يتحكم في كل شيء".

وأضاف: "سيكون مهاجمنا على المدى الطويل، لكنه سيواجه بعض الصعوبات والتحديات خلال مسيرته، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

مانشستر يونايتد ضد توتنهام

ويواجه يونايتد، صاحب المركز الثامن في الترتيب، توتنهام صاحب المركز السادس في وقت لاحق من اليوم السبت.