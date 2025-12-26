البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالبيت الأبيض القول بإنه سيتم الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بغزة الشهر المقبل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يتقدم اتفاق غزة بوتيرة أسرع.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: فريق ترامب يزداد استياء من خطوات نتنياهو التي تقوض اتفاق غزة. حيث تماطل إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتخرقه أحيانا.

وتابعت القناة العبرية: يبدو أن الإسرائيليين يندمون على اتفاق غزة منذ فترة وتنفيذ اتفاق غزة صعب لكن إسرائيل تجعله في بعض الأحيان أكثر صعوبة.

وزادت القناة 12 الإسرائيلية قائلة: نشعر أحيانا بأن قادة جيش إسرائيل بالميدان يتساهلون باستخدام القوة.

كما نقلت ذاتها عن مسؤول صهيوني القول بأن هناك تباين بين موقف ويتكوف وكوشنر وموقف نتنياهو بشأن المرحلة الثانية.