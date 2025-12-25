البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي

قال مسؤول أمريكي لـ “رويترز”، إن البيت الأبيض أمر القوات بالتركيز بشكل شبه حصري على فرض حصار على النفط الفنزويلي لمدة شهرين على الأقل.

وأضاف المسؤول: "بينما لا تزال الخيارات العسكرية قائمة، فإن التركيز ينصب على استخدام الضغط الاقتصادي أولًا من خلال فرض العقوبات للوصول إلى النتيجة التي يتطلع إليها البيت الأبيض".

ويُخفف هذا التصريح من احتمال شن ضربات برية على فنزويلا، وهو ما أشار إليه الرئيس في اميركا دونالد ترامب مرارًا.

وقال مسؤول أمريكي، اشترط عدم كشف هويته، إن الأمر الذي أصدره البيت الأبيض ينص على أن تركز القوات في أمريكا بشكل شبه كامل على "فرض حصار على النفط الفنزويلي لمدة شهرين على الأقل".

وأضاف المسؤول: "تضع الجهود المبذولة حتى الآن ضغطًا هائلًا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويُعتقد أن فنزويلا ستواجه بحلول أواخر يناير كارثة اقتصادية ما لم توافق على تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة".