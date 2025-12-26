قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العدل: تحويل الصادرات الزراعية إلى منتجات مصنعة يضاعف النقد الأجنبي

حزب العدل
حزب العدل

أكد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، أن ملف الصادرات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تدفق العملات الأجنبية مما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم قدرة الاقتصاد على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، كما يعمل على تحسين الميزان التجاري وهو ما يقلل من عجز ميزان المدفوعات ويقوي الاستقرار المالي للدولة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الصادرات الزراعية واحدة من أهم أنواع الصادرات المصرية التي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت خلال العام الماضي 2024 حوالي 8 ملايين طن ومن المتوقع أن تتجاوز 9 ملايين طن بنهاية 2025.

وأوضح أحمد بدره، أن القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية تبلغ 9 مليارات دولار تقريبًا، علمًا بأن حوالي 90% من هذه الصادرات عبارة عن منتجات خام سواء من الخضر أو الفاكهة، وبالتالي فإن الاهتمام بالتصنيع الزراعي محليًا بما يتناسب مع المواصفات القياسية العالمية والتحوّل من تصدير المحاصيل الزراعية كمواد خام إلى منتجات مصنعة يسهم في مضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما ذهبت إليه العديد من دراسات وبحوث الاقتصاد الزراعي. 

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تنفذ إلى ما يزيد عن 93 سوقًا على مستوى العالم رغم الاشتراطات الصعبة التي تفرضها هذه الدول على دخول منتجات زراعية إليها، ومع ذلك حقق القطاع الزراعي المصري نجاحًا كبيرًا في اختراق الأسواق العالمية منافسًا بذلك العديد من الدول المصدرة حول العالم.

وشدد أحمد بدره، على ضرورة إيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي والمزارعين، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوقة وبأسعار مناسبة، وتشكيل لجان متخصصة لتحديد أسعار استلام المحاصيل بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاحين، وأيضًا ضرورة زيادة الدعم المقدم للفلاحين، علمًا بأن أي دعم مقدم للقطاع الزراعي هو في الحقيقة دعم لجميع المواطنين، حيث ينعكس على جودة المحاصيل الزراعية وأسعارها بالسوق المحلي.

البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

دار الإفتاء

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

ترشيحاتنا

الفنانة صفاء جلال

صفاء جلال: أكتر كلمة بتفرحني لما حد يقولي إنتي بنت بلد.. فيديو

الفنانة صفاء جلال

صفاء جلال: كان حلمي أكون مذيعة.. واكتشفت إن الفن أحلى.. فيديو

الفنانة صفاء جلال

صفاء جلال: سجن النساء أعادني إلى المسرح بعد غياب 5 سنوات.. فيديو

بالصور

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد