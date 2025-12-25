قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نواب البرلمان يؤكدون: مشروع مجمع الصناعات الحرفية نقلة نوعية للتنمية الحضارية والاقتصادية في القاهرة التاريخية

حسن رضوان

أشاد عدد من نواب البرلمان بأهمية مشروع مجمع الصناعات الحرفية، مؤكدين أنه يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القاهرة التاريخية، من خلال الجمع بين التنمية العمرانية، دعم الصناعات المحلية، وتمكين المرأة. 

وأشار النواب إلى أن المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل يشمل ورشًا حرفية، أسواقًا، مطاعم، وجراجات متعددة الطوابق، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية مستدامة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والتراث والثقافة.

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع مجمع الصناعات الحرفية يمثل نموذجًا حقيقيًا للتنمية المتكاملة في القاهرة التاريخية.

وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المشروع لا يقتصر على الجانب العمراني فقط، بل يشمل إنشاء وحدات سكنية، دعم الصناعات الحرفية، وتمكين المرأة من خلال 3 عمارات مخصصة للسيدات المعيلات، فضلاً عن مدرسة لتعليم الحرف اليدوية.

وأضافت أن الأسواق والمطاعم والجراجات متعددة الطوابق ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، مؤكدة أن المشروع يجمع بين تطوير العمران، الحفاظ على التراث، ودعم الاقتصاد المحلي، ويعكس رؤية الدولة في تحويل القاهرة التاريخية إلى محور جاذب للاستثمار والعمل.

ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مجمع الصناعات الحرفية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الحضارية والاقتصادية في القاهرة التاريخية.

وأوضحت “متي في تصريح خاص لـ”صدي البلد"،  أن المشروع لا يقتصر على إنشاء 15 عمارة تضم 600 وحدة سكنية، بل يشمل 798 ورشة حرفية، إضافة إلى 3 عمارات مخصصة للسيدات المعيلات، فضلاً عن مدرسة لتعليم الحرف اليدوية، مما يعكس حرص الدولة على دمج البعد الاجتماعي مع التنمية الاقتصادية.

وأشارت متي إلى أن المشروع يشمل أيضًا أسواقًا ومطاعم وجراجات متعددة الطوابق، ما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدة أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين الحفاظ على التراث، تطوير العمران، ودعم الصناعات المحلية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل القاهرة التاريخية إلى محور جاذب للاستثمار والعمل.

كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  إن متابعة الحكومة لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل خطوة مهمة على صعيد النهوض بالمدن وتطوير المناطق العشوائية والتاريخية.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المشروعات مثل إعادة إحياء القاهرة التاريخية ومجمع الصناعات الحرفية ومشروعات روضة السيدة تمثل نموذجًا للتكامل بين التنمية العمرانية والاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في توفير وحدات سكنية وخدمية للمواطنين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو البرلمان إلى أن خطة الصندوق لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة والشراكات مع القطاع الخاص تعكس رؤية واضحة لتعظيم العائد التنموي، مشيدًا بدور الهيئة في وضع آليات لتشغيل واستثمار المشروعات بطريقة مستدامة، تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.

وأكد الدسوقي أن استمرار تطوير الواجهات والمناطق الثقافية والسياحية، وتنظيم الفعاليات بالحدائق مثل تلال الفسطاط، يضيف قيمة حضارية ويساهم في إبراز التراث المصري، داعيًا إلى تكثيف الدعم الحكومي لمثل هذه المشروعات لضمان نجاحها على المستوى الوطني.

