المجلس القومي للمرأة يدعم رائدات الأعمال ويبرز الحرف اليدوية في معرض تراثنا 2025

يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض تراثنا في القاهرة في الفترة ما بين ١١ إلى ١٨ ديسمبر٢٠٢٥ ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بمشاركة رائدات أعمال من محافظات مختلفة شملت سوهاج و قنا و الدقهلية و القاهرة و أسوان و شلاتين.



هذا وأكدت الأستاذة مي محمود مدير عام الادارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس على أن جناح المجلس يتضمن عددا من منتجات "المصرية" الحرفية اليدوية المختلفة والتي تعكس جودة فنون المرأة المصرية، حيث جاءت هذه المنتجات نتاج التدريبات الحرفية التي ينفذها المجلس، و تنوعت المنتجات المعروضة ما بين الحلي و الحقائب والملابس وفنون التطريز المختلفة التي تجمع ما بين الاصالة والتصميم العصري.



يذكر أن معرض تراثنا والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر يشارك به نحو ١٢٠ عارضا من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة و مؤسسة حياة كريمة .