تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

«أيادي مصر» بالمنيا تقيم معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية بجامعة دراية

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  دعم المحافظة الكامل للحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تعزيز سبل تسويقها وفتح منافذ جديدة لعرض منتجاتها، وتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى دخل الحرفيين، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الحرف التراثية وربطها بالمؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية مهارات الحرفيين وتعزيز فرص التسويق والتشغيل.

وفي هذا الإطار، أقامت وحدة «أيادي مصر» معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وحدة «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية وجامعة دراية، وبالتعاون مع الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويأتي المعرض في إطار دعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وإتاحة فرص تسويقية مباشرة للحرفيين، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل، وفتح آفاق جديدة لتمكين الحرفيين اقتصاديًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منتجات يدوية وتراثية 

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 عارضًا حرفيًا، قدموا نماذج متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، شملت المشغولات اليدوية، والمنسوجات، والمنتجات الفنية التي تعكس الهوية الثقافية المصرية، وسط إقبال ملحوظ من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والزائرين.

المنيا أيادي مصر الحرف اليدوية والتراثية فرص تسويقية منتجات يدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

