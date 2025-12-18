«أيادي مصر» بالمنيا تقيم معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية بجامعة دراية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعم المحافظة الكامل للحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تعزيز سبل تسويقها وفتح منافذ جديدة لعرض منتجاتها، وتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى دخل الحرفيين، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الحرف التراثية وربطها بالمؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية مهارات الحرفيين وتعزيز فرص التسويق والتشغيل.

وفي هذا الإطار، أقامت وحدة «أيادي مصر» معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وحدة «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية وجامعة دراية، وبالتعاون مع الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويأتي المعرض في إطار دعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وإتاحة فرص تسويقية مباشرة للحرفيين، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل، وفتح آفاق جديدة لتمكين الحرفيين اقتصاديًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منتجات يدوية وتراثية

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 عارضًا حرفيًا، قدموا نماذج متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، شملت المشغولات اليدوية، والمنسوجات، والمنتجات الفنية التي تعكس الهوية الثقافية المصرية، وسط إقبال ملحوظ من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والزائرين.