قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة بالمحافظة حول جهود القطاع الصحي وما تم تقديمه من خدمات طبية وعلاجية للمواطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكد محافظ المنيا أن القطاع الصحي يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، مشددًا على استمرار دعم وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق مظلة رعاية صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

وأوضح التقرير الصادر عن مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، أن شهر نوفمبر شهد تكثيفًا ملحوظًا للجهود داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والتخصصية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية داخل المستشفيات التابعة للمديرية، حيث تم تقديم أكثر من 136 ألف خدمة طبية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى جاهزية مستشفيات المديرية وارتفاع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، حيث تم خلال الشهر إجراء 996 عملية جراحية متنوعة ما بين عمليات صغرى وكبرى وعمليات ذات مهارة خاصة، بما يعكس مستوى الكفاءة الطبية والانضباط المهني داخل المستشفيات. كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 36,332 حالة، تم التعامل معها بسرعة ودقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب.

وفيما يخص العيادات الخارجية والتخصصية، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين 99,336 مواطنًا، تنوعت خدماتهم ما بين عيادات الرمد بعدد 17,712 مترددًا، والجلدية بعدد 17,158 مترددًا، والباطنة 13,300 متردد، وعيادات الأطفال 28,555 مترددًا، وعيادات النساء والتوليد 2,719 مترددًا، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة 5,719 مترددًا، وعيادات الحميات 9,242 حالة، وعيادات تنظيم الأسرة 3,680 مترددًا، إلى جانب صرف اللبن للأطفال لعدد 585 حالة بمستشفى «مصر الحرة».

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الأرقام تعكس التزام المديرية بتطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، وتقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة لجميع مواطني المحافظة.

المنيا محافظ المنيا الكشف الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

انتخابات مجلس النواب 2025

ثاني أيام التصويت.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بإعادة النواب بالشرقية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد